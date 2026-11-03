Die schwachen Endmärkte führten für Clariant zu einem weiteren schwachen Quartal, urteilen die Experten von Vontobel. Die übertroffenen Erwartungen beim Umsatz seien zudem mit geringeren Margen einhergegangen, da der höhere Erlös preis- und nicht volumenbedingt war. Der zuletzt starke Kursanstieg vom Sommer werde durch «ermutigende» Entwicklungen im Ethylen-Rechtsstreit gestützt. Eine endgültige Entscheidung könnte allerdings «noch Jahre» dauern.