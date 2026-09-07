Als Alternative verweist Clearway auf ein von GZO abgelehntes Angebot von Infracore. Der Immobilienkonzern hatte 55 Millionen Franken für die Spitalimmobilien geboten. Zusammen mit vorhandenen liquiden Mitteln hätte dies eine sofortige Rückzahlung von bis zu 60 Prozent ermöglichen können, heisst es. GZO hatte das Modell nach einer Prüfung durch PwC als finanziell nicht tragfähig bezeichnet. Die Gläubiger hätten jedoch keine Einsicht in diese Analyse erhalten.