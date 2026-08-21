Gleichzeitig konnten die 14 Bankinstitute mit 42 Filialen bei den Hypotheken und den Kundengeldern wachsen. Die Kundengelder nahmen um 2,1 Prozent auf 11,1 Milliarden Franken zu Ende 2025. Die Ausleihungen stiegen um 1,5 Prozent auf 12,7 Milliarden, vor allem dank dem Kerngeschäft Hypotheken. Dieses legte mit 12,4 Milliarden um 1,7 Prozent zu.