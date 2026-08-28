Club Med war früher an der Pariser Börse kotiert. Fosun übernahm den französischen Ferienclub-Pionier 2015 nach einem langen Übernahmekampf und nahm ihn anschliessend von der Börse. Club Med ist vor allem für seine Ferienresorts mit einem weitgehend pauschalen Angebot aus Unterkunft, Verpflegung und Freizeitaktivitäten bekannt.