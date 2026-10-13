Schirmer verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen, teilte Cofra am Dienstag mit. Er war unter anderem Finanzchef von Randstad oder für die Finanzen im Europa- und Nordamerikageschäft bei Unilever verantwortlich. Seit Juni 2024 ist Schirmer als Chief Family Ownership Officer bei Cofra tätig.