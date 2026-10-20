Zum Ende der Berichtsperiode lag das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz bei 1,77, was zeigt, dass deutlich mehr neue Aufträge hereinkamen als umgesetzt wurden. «Diese positive Entwicklung hat die Visibilität weiter verbessert, da ein signifikanter Anteil der Aufträge bereits Lieferungen bis weit ins Jahr 2027 vorsehen», schreibt das Unternehmen.