Die Kursgewinne, die die Commerzbank-Aktien seit dem Einstieg der Unicredit im September 2024 erzielt haben, bleiben aber trotz des Rückschlags beachtlich. Bevor damals bekannt wurde, dass die Italiener beim Verkauf von Aktien durch den Bund zuschlugen, stand der Commerzbank-Kurs noch unter 13 Euro. Bis zum Hoch seit 2010, das mit 43,37 Euro aus dem September stammt, hatte sich der Kurs also mehr als verdreifacht. 2025 gehörten die Papiere noch zur Top 3 im Dax , doch 2026 sind sie jetzt in der Jahresbilanz mit 9 Prozent ins Minus gerutscht./tih/ag/mis