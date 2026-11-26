Unicredit-Chef Orcel drängt an Aufsichtsratsspitze

Zuvor war bekanntgeworden, dass die Unicredit bei einer ausserordentlichen Hauptversammlung Anfang 2027 Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef der Commerzbank wählen lassen will. Er würde damit den bisherigen Aufsichtsratschef Jens Weidmann ablösen. Bei dem Aktionärstreffen sollen neun von zehn Vertretern der Kapitalseite neu gewählt werden. Im Zuge dessen könnte auch die Commerzbank-Spitze um Vorstandschefin Bettina Orlopp ausgetauscht werden.