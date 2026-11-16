Wie geht es weiter im Auslandsgeschäft?

In den laufenden Gesprächen mit der Unicredit gebe es einen «ganz starken Fokus auf das Firmenkundengeschäft, auf das internationale Netzwerk», sagte Orlopp. Unicredit-Chef Andrea Orcel hält das Auslandsnetz der Commerzbank für überdimensioniert. Insgesamt sieht die Unicredit, die in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank (HVB) aktiv ist, im Fall einer Übernahme Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus von etwa 7.000 Jobs. Orlopp sagte: «Ich gehe immer davon aus, dass alle Parteien im Sinn haben, für diese Bank Wert zu maximieren. Das muss einfach die Leitgabe sein.»