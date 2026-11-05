Seit einigen Monaten hat der Frankfurter Dax-Konzern mit der italienischen Unicredit de facto einen Kontrollaktionär, der auf eine Übernahme zusteuert. «Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit Unicredit Wert schaffen können, indem wir die Stärken beider Banken konsequent nutzen», erklärte Orlopp, die sich fast zwei Jahre gegen die Übernahme gewehrt hat. In einer Präsentation schreibt die Commerzbank: «Die Vorbereitungsarbeiten für die Konsolidierung haben begonnen.»