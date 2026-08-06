Auf die Frage nach ihrer beruflichen Zukunft antwortete Orlopp, für sie stelle sich nicht die Frage, wie es mit ihr persönlich weitergehe. Sie sehe ihre Verantwortung als Vorstandsvorsitzende der Commerzbank darin, «das Maximale aus der Situation für alle rauszuholen». Man dürfe nicht vergessen, dass derzeit mehr als 50 Prozent der Aktien nicht von der Unicredit kontrolliert würden und die beiden Banken weiterhin Wettbewerber seien.