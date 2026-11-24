Die Commerzbank strebt an, den gesamten Gewinn des laufenden Jahres an die Aktionäre über Aktienrückkäufe und Dividenden auszuschütten. «Das sind mindestens weitere 2 Milliarden Euro über die gerade zurückgekauften 1,2 Milliarden Euro hinaus», sagte Bankchefin Bettina Orlopp laut Mitteilung. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand einen Rekordgewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro an.
Erst vor wenigen Tagen hatte die Bundesregierung den Weg für eine Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit freigemacht. Diese hatte gut zwei Jahre auf die Übernahme hingearbeitet und hält mittlerweile fast 50 Prozent am Frankfurter Geldhaus./lew/zb
(AWP)