Die Commerzbank hat das laufende Aktienrückkaufprogramm bereits abgeschlossen. Insgesamt seien knapp 31 Millionen eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von rund 39,12 Euro je Aktie zurückgekauft worden, teilte der Frankfurter Dax-Konzern am Dienstag mit. Dies entspricht 2,84 Prozent des Grundkapitals. Das Programm mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro startete Anfang September und war ursprünglich bis zum 10. Februar angekündigt.