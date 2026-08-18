Auf der weltgrössten Computerspiele-Messe Gamescom präsentieren sich in diesem Jahr so viele Aussteller wie noch nie. Wie die beiden Veranstalter, die Koelnmesse und der Verband Game, mitteilten, werden bei dem Kölner Branchentreff mehr als 1.600 Aussteller erwartet und damit mehr als im bisherigen Rekordjahr 2025, als es 1.568 gewesen waren. Gut zwei Drittel davon kommen in diesem Jahr aus dem Ausland. Die fünftägige Messe startet am 26. August.