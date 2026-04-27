Zuletzt nahm die Versichertenzahl aber ab. Per 1. Januar 2026 zählte Concordia in der Grundversicherung knapp 703'000 Kunden. Das waren rund 37'000 weniger als ein Jahr zuvor. Über die letzten drei Jahre resultiere aber immer noch ein Netto-Zuwachs von rund 75'000 Grundversicherten. Die Gruppe spricht mit Blick auf 2025 von einem Konsolidierungsjahr.