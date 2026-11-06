Man habe erreicht, was unmittelbar zählt, erklärte Ufo-Vorstandsmitglied Mohammad Sotoudeh. Es gebe mehr planbare Freizeit, verlässlichere freie Tage und klare Regeln für die Belastung. Über die Gehälter der Crews soll laut Ufo erst wieder zum Jahresende 2028 verhandelt werden.
Früher als die Lufthansa erreicht Condor damit einen dauerhaften Tariffrieden. Bei der grossen Konkurrentin läuft nach mehreren Streikrunden der Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo eine Mediation. Zuvor war die Schlichtung mehrerer Einzelkonflikte ergebnislos geblieben./ceb/DP/mis
(AWP)