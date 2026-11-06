Gäste der Fluggesellschaft Condor müssen in den kommenden beiden Jahren keine Streiks des fliegenden Personals befürchten. Nach dem Tarifabschluss zu den Pilotengehältern einigte sich das Unternehmen nun auch mit der Kabinengewerkschaft Ufo auf einen Manteltarif für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Das bestätigten beide Seiten.