Der Reifenhersteller Continental hat nach einem guten dritten Quartal die Jahresprognose für die Profitabilität erhöht. So peilt Conti-Chef Christian Kötz nun eine um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 13,4 bis 14,0 Prozent an, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Bisher hatten die Hannoveraner 12,0 bis 13,5 Prozent auf dem Zettel. Im dritten Quartal steigerte Conti den operativen Gewinn (ber. Ebit) um knapp 7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die entsprechende Marge kletterte um einen Prozentpunkt auf 14,9 Prozent. Analysten hatten hier lediglich ein Abschneiden auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums erwartet.