Der Zulieferer Continental stellt Teile seines Automobilzuliefer-Geschäfts auf den Prüfstand. Nach der möglichen Abspaltung des Automotive-Geschäfts der Sparte Contitech prüfe der Konzern nun auch, Teile der Automotive-Sparte selbst auszugliedern, kündigte Konzernchef Nikolai Setzer am Montag beim Kapitalmarkttag des Dax -Konzerns in Hannover an. Insgesamt gehe es um rund ein Viertel des Umsatzes der Sparte. Einen Komplettverkauf der Automotive-Sparte schloss er aber aus.

04.12.2023 13:28