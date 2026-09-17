Zukäufe seien immer Teil der Wachstumsstrategie von Continental gewesen, sagte Kötz. Auch sieht der Conti-Chef neben Asien die grössten Wachstumschancen in Nordamerika. Vor allem bei Pick-ups und grossen SUVs will Conti punkten. Solche Autos seien dort sehr beliebt, so Kötz - «und wir sind in dem Segment noch deutlich unterrepräsentiert.»/men/tav/jha/