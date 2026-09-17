Übernahmen seien eine Option, wenn sie finanziell sinnvoll seien und die Hannoveraner inhaltlich voranbrächten. «Ich denke da zum Beispiel an das Geschäft mit Spezialreifen oder unsere Marktpräsenz in Asien», sagte der Manager. Die Schulden senke das Unternehmen, pro Jahr erwirtschafte Conti einen freien Mittelzufluss von rund einer Milliarde Euro nach Zinsen und Steuern.
Zukäufe seien immer Teil der Wachstumsstrategie von Continental gewesen, sagte Kötz. Auch sieht der Conti-Chef neben Asien die grössten Wachstumschancen in Nordamerika. Vor allem bei Pick-ups und grossen SUVs will Conti punkten. Solche Autos seien dort sehr beliebt, so Kötz - «und wir sind in dem Segment noch deutlich unterrepräsentiert.»/men/tav/jha/
(AWP)