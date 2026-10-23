In die Lohnverhandlungen waren auch die Sozialpartner Unia, Syna / OCST, Kaufmännischer Verband Schweiz sowie Verein der Angestellten Coop beteiligt gewesen. Diese begrüssen in einer separaten Mitteilung die Einigung. «Die vereinbarte Erhöhung sichert die Kaufkraft und setzt ein positives Signal für die kommenden Jahre», heisst es dort.