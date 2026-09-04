Onlinespezialist als Nachfolger

Sein Nachfolger Constantin Hilt ist heutiger Projektleiter Omnichannel. Er trat vor 18 Jahren als Trainee im Verkauf und in der Beschaffung bei Interdiscount in die Coop-Gruppe ein. In der Folge übernahm er verschiedene Fach- und Führungsfunktionen. Er war Mitglied der Divisionsleitung von Interdiscount und Microspot.