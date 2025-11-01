Ende 2024 verfügte der Detailhändler über 970 Supermärkte und erzielte einen Umsatz von 12,1 Milliarden Franken. «Der Lebensmittelbereich läuft seit Jahren gut, und wir gewinnen dort schrittweise Marktanteile», sagte er im am Samstag veröffentlichten Interview. Auch im Non-Food-Bereich verzeichne das Unternehmen eine gute Entwicklung - trotz starker Konkurrenz durch den Onlinehandel. Coop habe zudem von der Umstrukturierung des Hauptkonkurrenten Migros profitiert.