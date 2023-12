Die diesjährige Weltklimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist mit rund 97 000 Teilnehmern die grösste aller Zeiten. Vor Ort sind 97 372 Personen registriert, darunter rund 52 000 Delegierte der Staaten sowie Beobachter und knapp 4000 Journalisten, wie aus Statistiken des UN-Klimasekretariats hervorgeht. Damit ist die Konferenz fast doppelt so gross wie der Vorgänger in Ägypten, der mit rund 50 000 Teilnehmern bis dato die grösste Klimakonferenz war.

01.12.2023 17:41