Dass das Klima alle betrifft, wird in Dubai im grossen Plenarsaal Al Hairat deutlich sichtbar: Afrikanische Delegierte in seidenen, bunten Kleidern und kunstvoll bestickten Hüten sitzen neben westlichen Spitzenpolitikern in dunklen Anzügen, dazwischen huschen etliche Vertreter des Gastgeberlandes in langen weissen Gewändern hin und her. Ein Dutzend Dolmetscherinnen und Dolmetscher in kleinen Kabinen am Rande des Saals sorgt dafür, dass Einigungen bei allen inhaltlichen Differenzen zumindest nicht an der Sprache scheitern.