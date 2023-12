Die Spitzenvertreter der EU haben bei der Weltklimakonferenz in Dubai zu einer Einigung auf neue Ziele für den Energiesektor aufgerufen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel sagten am Freitag, die EU setze sich für eine Verdreifachung der globalen Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030 und eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz ein. Diese solle sich im laufenden Jahrzehnt doppelt so schnell weiter steigern wie im Jahrzehnt vorher.

01.12.2023 15:28