Umweltminister Carsten Schneider sagte: «Es ist wichtig, dass wir als Europäer geschlossen in die Verhandlungen gehen.» Man wolle bei der Konferenz neue Dynamik entfachen, um fossile Brennstoffe schneller hinter sich zu lassen und nachhaltige elektrische Lösungen voranzubringen, so der SPD-Politiker. «Das ist notwendig, um auf einen 1,5 Grad Pfad zu kommen, aber es bietet auch enorme wirtschaftliche Chancen.»/rdz/DP/stw