Cosmo sehe im chinesischen Markt ein «immenses Potenzial für Lumeblue», wird Cosmo-CEO Giovanni Di Napoli zitiert. So wurden laut der Mitteilung in China im Jahr 2019 knapp 39 Millionen Gastroenteroskopien durchgeführt, womit sich die Zahl innert sieben Jahren um mehr als einen Drittel erhöht habe. Angesichts der Beliebtheit der Darmkrebs-Früherkennung in China werde erwartet, dass die Zahl der Darmspiegelungen in China in Zukunft erheblich ansteigen wird.