Das Biopharmaunternehmen Cosmo hat eine ausstehende Wandelanleihe komplett in bar zurückbezahlt. Konkret gehe es um die 2,5-Prozent Senior Unsecured Convertible Bonds mit Fälligkeit 2023 in Höhe von 175 Millionen Euro, wie Cosmo am Mittwoch mitteilte.

06.12.2023 07:50