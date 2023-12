Das Biopharmaunternehmen Cosmo erweitert die bestehende Zusammenarbeit mit dem US-Partner Medtronic im Bereich der KI-gesteuerten Behandlung. Ziel sei es, die Endoskopie mit modernster KI-Technologie zu transformieren, teilte Cosmo am Montag mit. An der Börse kommt das sehr gut an.

11.12.2023 10:32