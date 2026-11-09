Zudem will CPH die Eigenkapitalquote über 50 Prozent halten, wie am Montag aus den Unterlagen zum Investorentag in Zürich hervorgeht. Die angestrebte Ausschüttungsquote liegt - wie im Juli bereits angekündigt - bei 40 bis 60 Prozent des Gewinns, nach zuvor 25 bis 50 Prozent.