Die Düsseldorfer Mittelstandsbank IKB bekommt einen neuen Eigentümer. Die französische Grossbank Crédit Agricole teilte mit, sie werde die IKB Deutsche Industriebank vom US-Finanzinvestor Lone Star Funds übernehmen. Crédit Agricole will das Geschäft in Deutschland nach eigenen Angaben ausbauen, vor allem mit mittelständischen Unternehmen. Dieser Bereich ist hierzulande seitens der Privatbanken bislang vor allem von der Commerzbank dominiert.