Der Credit Suisse Securities und weiteren CS-Einheiten war es in Folge eines Gerichtsbeschlusses zeitweise untersagt gewesen, als Emittentin oder Beraterin für Investmentfonds aufzutreten, wie einer in der Nacht auf Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der SEC zu entnehmen ist. Dennoch seien sie in diesen Funktionen tätig gewesen. Das Obergericht von New Jersey hatte im Oktober 2022 eine Vergleichsverfügung in einem Verfahren um hypothekenbesicherte Wertpapiere erlassen.