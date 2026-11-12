Sorgen im Wallis

Besonders betroffen ist das Wallis. Laut Kantonsregierung will sich Cremo bis 2030 vollständig aus seinen dortigen Aktivitäten zurückziehen. In Siders nimmt das Unternehmen 13,5 Millionen Kilogramm Milch an und vermarktet diese, darunter rund die Hälfte der gesamten Produktion von Raclette du Valais AOP. Der Kanton hat eine Taskforce eingesetzt, um die Produktion, Vermarktung und Arbeitsplätze zu sichern.