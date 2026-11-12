Der nach Emmi zweitgrösste Milchverarbeiter der Schweiz mit über 660 Mitarbeitenden betreibt derzeit fünf Produktionsstandorte, die laut Mitteilung allesamt Überkapazitäten und einen erheblichen Investitionsbedarf aufweisen. Welche Auswirkungen die Pläne auf die übrigen Standorte und die Arbeitsplätze haben werden, ist noch offen.