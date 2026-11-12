Strafe nach Einsprache reduziert

Ursprünglich hatte das EFD im Juni 2026 eine deutlich höhere Sanktion vorgesehen. Nach einer Einsprache Rohners wurde die bedingte Geldstrafe von 432'000 auf 99'360 Franken und die Busse von 108'000 auf 24'840 Franken gesenkt. Dabei wurde insbesondere die Tagessatzhöhe von 3000 auf 690 Franken reduziert. Für deren Bemessung sind die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten, insbesondere dessen Einkommen, massgebend.