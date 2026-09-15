Kern der Zusammenarbeit ist eine neue Koordinationsstelle am Spital, wie die drei Partner am Dienstag mitteilten. Speziell ausgebildete Pflegefachpersonen sollen nach dem Spitalaustritt die weiteren Behandlungsschritte mit Hausärzten und anderen Leistungserbringern abstimmen. Damit sollen unter anderem Versorgungslücken und erneute Spitaleintritte vermieden werden.