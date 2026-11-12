CTS Eventim hat im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient. Der Umsatz des Ticketverkäufers und Konzertveranstalters ging um etwas mehr als fünf Prozent auf 809 Millionen Euro zurück. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel um knapp drei Prozent auf 133,8 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen schlechter ab als von Experten erwartet.