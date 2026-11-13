Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im Sommer deutlich weniger Geld mit eigenen Events verdient. Im dritten Quartal fielen Umsatz und Gewinn niedriger aus als ein Jahr zuvor. «Die Entwicklung spiegelt insbesondere die zeitliche Verteilung grosser Tourneen und Veranstaltungen wider», hiess es zur Erklärung. Zudem habe im Sommer 2025 eine besonders umsatzstarke internationale Tournee stattgefunden. Konzernchef und Grossaktionär Klaus-Peter Schulenberg hält jedenfalls an seinen Jahreszielen fest, und an der Börse kamen die Neuigkeiten am Freitag nach anfänglichem Schrecken gut an.