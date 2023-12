Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) der Hamburgischen Bürgerschaft zum «Cum-Ex»-Skandal hat die geplante Verabschiedung seines Zwischenberichts am Mittwoch verschoben. Grund sei eine Stellungnahme der Vertreter des Mit-Gesellschafters der in den Skandal verstrickten Hamburger Warburg Bank, Christian Olearius, zu dem Zwischenbericht. Die Stellungnahme enthalte Rügen und Anmerkungen zur Arbeit des Ausschusses, sagte der Ausschussvorsitzende Mathias Petersen (SPD). Diese müssten vor der Abstimmung zunächst juristisch bewertet werden, «um uns nicht in die Situation zu bringen, dass wir rechtlich angreifbar sind».

20.12.2023 17:32