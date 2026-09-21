Der Nettoerlös aus Waren und Dienstleistungen stieg im ersten Halbjahr um 51 Prozent auf 7,9 Millionen Franken, wie Curatis am Montag mitteilte. Der Umsatz mit Produkten nahm dabei um 46 Prozent auf 7,4 Millionen zu, jener mit Dienstleistungen auf 0,6 Millionen nach 0,2 Millionen Franken im Vorjahr. Das Wachstum sei dabei sowohl von bereits länger vermarkteten als auch von neueren Produkten getragen worden.