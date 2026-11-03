Betroffen seien Kühlregale in dem Markt ebenso wie Lagerbereiche ausserhalb. Der eigentliche Angriff sei auf die Firma erfolgt, die die Kühlanlagen aus der Ferne warte, berichtete Salten. Grosse Mengen an Lebensmitteln hätten infolge der hohen Temperaturen weggeworfen werden müssen. Eine Schadenssumme sei noch nicht zu beziffern.
Medienberichten zufolge sollen weitere Supermärkte in Wuppertal und im Münsterland betroffen sein. Von der Polizei gab es dazu zunächst keine Informationen.
Cyberkriminelle hatten in den vergangenen Tagen unter anderem auch in Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland und den Niederlanden dafür gesorgt, dass Kühlschränke und Tiefkühltruhen wärmer wurden./beg/DP/mis
(AWP)