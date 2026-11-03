Betroffen seien Kühlregale in dem Markt ebenso wie Lagerbereiche ausserhalb. Der eigentliche Angriff sei auf die Firma erfolgt, die die Kühlanlagen aus der Ferne warte, berichtete Salten. Grosse Mengen an Lebensmitteln hätten infolge der hohen Temperaturen weggeworfen werden müssen. Eine Schadenssumme sei noch nicht zu beziffern.