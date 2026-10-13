Nach dem Cyberangriff auf die Kühlsysteme Hunderter französischer Supermärkte zeichnet sich das Ausmass der Schäden ab. Bei der Handelskette Coopérative U musste nur eine Minderheit der 80 betroffenen Filialen Lebensmittel entsorgen. In einzelnen Geschäften könnten die Verluste allerdings bis zu 200'000 Euro betragen.