Bei den Galaxus-Bestellungen seien Paketnummern, Namen, Liefer- und E-Mail-Adressen sowie teilweise Telefonnummern entwendet worden. Die Systeme des Onlinehändlers seien vom Angriff nicht betroffen. Planzer liefere Bestellungen weiterhin wie gewohnt aus. Digitec Galaxus warnt in diesem Zusammenhang vor gefälschten E-Mails, SMS und Anrufen zu Paketlieferungen.