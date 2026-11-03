EU-Krisentreffen einberufen

An einer ersten EU-Runde am Morgen nahmen demnach unter anderem die EU-Cybersicherheitsagentur Enisa, die Polizeibehörde Europol und die zuständigen Experten der Kommission teil. Auch das europäische Netzwerk für Cyberkrisen sei aktiviert worden. Die Ermittlungen zu den Angriffen laufen nach Angaben des Sprechers bei den nationalen Behörden, die Kommission stehe mit ihnen in engem Kontakt. Wer hinter den Attacken steckt, ist bislang unklar. Die Vorfälle zeigten aber, dass Europa sich gemeinsam auf solche Angriffe einstellen müsse.