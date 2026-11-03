Die Ermittlungen zu den Angriffen laufen nach Angaben des Sprechers bei den nationalen Behörden, die Kommission stehe mit ihnen in engem Kontakt. Wer hinter den Attacken steckt, ist bislang unklar. Die Vorfälle zeigten aber, dass Europa sich gemeinsam auf solche Angriffe einstellen müsse: «Das sind keine isolierten Vorfälle», sagte der Sprecher in Brüssel. Die EU müsse widerstandsfähig und auf solche Cyberangriffe vorbereitet sein.