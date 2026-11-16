Junge häufiger betroffen

Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen den Generationen: Unter den jungen Erwachsenen bis 29 Jahre war bereits gut jeder Dritte selbst Opfer von Cyberkriminalität. Bei den 50- bis 59-Jährigen waren es dagegen 15 Prozent. «Obwohl oder vielleicht gerade weil die älteren Generationen nicht mit digitalen Technologien aufgewachsen sind, verhalten sie sich im Internet vorsichtiger als jüngere Personen», so Helvetia-Cyberversicherungsexperte Tobias Seitz.