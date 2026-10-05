Das VermögensZentrum verweist in der Studie auf den «Allianz Risk Barometer 2026», der Cybervorfälle global zum fünften Mal in Folge bei den Unternehmensrisiken auf Platz 1 gesetzt hat. Die Schätzungen für die weltweit durch die Cyberkriminalität verursachten Kosten liegen für 2024 bei rund 9,5 Billionen US-Dollar. Wäre die Cyberkriminalität eine Volkswirtschaft, wäre sie damit nach den USA und China die drittgrösste der Welt.