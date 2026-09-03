Wie die jährliche Erhebung des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV) zeigt, stieg die Anzahl der gegen gewisse Cyberrisiken versicherten Firmen zum Vorjahr um 7,5 Prozent auf 72'000. Und auch bei Privatpersonen setzte sich das Wachstum fort: Dort nahm die Zahl der Policen um 18 Prozent auf über 480'000 zu, wie der SVV in einer Mitteilung vom Donnerstag schrieb.