Paramount und Warner hätten beide ihre eigene Identität und Marken, argumentierte Ellison auf der Online-Plattform X. Man habe verhindern wollen, dass einer der beiden Namen nach dem Zusammenschluss den anderen in den Schatten stellt. Die mehr als 110 Milliarden Dollar schwere Warner-Übernahme soll voraussichtlich kommende Woche abgeschlossen werden.
Ellisons Einkaufstour in Hollywood wird teilweise mit Geld seiner Familie finanziert. Sein Vater ist Tech-Milliardär Larry Ellison, der als Gründer des Software-Konzerns Oracle reich wurde.
Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts von Warner verständigt. Doch Paramount liess nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN./so/DP/men
(AWP)