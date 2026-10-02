Paramount und Warner hätten beide ihre eigene Identität und Marken, argumentierte Ellison auf der Online-Plattform X. Man habe verhindern wollen, dass einer der beiden Namen nach dem Zusammenschluss den anderen in den Schatten stellt. Die mehr als 110 Milliarden Dollar schwere Warner-Übernahme soll voraussichtlich kommende Woche abgeschlossen werden.