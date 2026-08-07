ECHTERDINGEN (awp international) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im zweiten Quartal weniger neue Bestellungen erhalten als erwartet. Während sich die Aussichten für das wichtige Nordamerikageschäft mit der Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen durch die US-Behörden im Zollstreit deutlich verbessert haben, blieb das Auftragsplus insgesamt gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal laut Experten verhalten. Unter dem Strich musste der Dax -Konzern im fortgeführten Geschäft im Quartal Federn lassen, weil die Zölle nach Angaben von Konzernchefin Karin Radström vom Freitag schwerer auf dem Geschäft lasteten als ein Jahr zuvor. Derweil soll sich die Profitabilität nun wieder deutlich erholen. Die Aktie fiel jedoch weiter von ihrem kürzlich erreichten Rekordhoch zurück.