ECHTERDINGEN (awp international) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck sieht sich auf Kurs zu seinen mittelfristigen Zielen und will auf längere Frist noch mehr Rendite einfahren. So soll die um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft - sprich ohne die Finanzdienstleistungen - bis 2030 unter günstigen Marktbedingungen über 12 Prozent liegen, wie das Dax -Unternehmen am Dienstag anlässlich einer Investorenveranstaltung in Boston mitteilte.

11.07.2023 14:01